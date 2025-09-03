В России достигнут исторический минимум младенческой смертности

С прошлого года показатель снизился на 0,4 промилле

Фото: Динар Фатыхов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил об успехах в сфере охраны здоровья матери и ребенка. По итогам первого полугодия 2025 года показатель младенческой смертности в стране составил 3,6 промилле, что является историческим минимумом.

Для сравнения: по итогам 2024 года этот показатель составлял 4,0 промилле. За последние десять лет детская смертность в России снизилась более чем в два раза.

— Комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил обновить исторический минимум показателя младенческой смертности, составившего по итогам 2024 года 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года — 3,6 промилле! — поделился он в своем приветствии участникам VI съезда детских врачей Московской области «Педиатрия как искусство».

Накануне врачи в Татарстане спасли беременную с разрывом аневризмы почки и опухолью.