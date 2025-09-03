Татарстан 7 лет является лидером России по количеству образовательных организаций по финансовой грамотности

Особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством, с использованием наружной рекламы и сотрудничеством с силовыми структурами

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан в течение 7 лет является лидером в России по количеству образовательных организаций, участвующих в онлайн-уроках по финансовой грамотности, сообщила Елена Кирсанова, начальник экономического отдела Банка России — Национального Банка по республике.

— У нас реализуется очень много проектов...Татарстан уже в течение 7 лет является лидером в России по количеству образовательных организаций, которые принимают в них участие, там свыше 20 тем, и в том числе такая важная тема — уроки дроп, кто это и как им не стать, — отметила она.

В республике также реализуются проекты для старшего поколения, такие как «Пенсион ФГ» и «Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности». Особое внимание уделяется борьбе с мошенничеством, с использованием наружной рекламы и сотрудничеством с силовыми структурами.

Анастасия Фартыгина