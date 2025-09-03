«Безобразное поведение»: в Госдуме раскритиковали капитана «Зенита»

Депутат Свищев отреагировал на повторную смену спортивного гражданства Дугласа Сантоса

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подверг критике капитана петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса. Бразилец обратно поменял спортивное гражданство с российского на бразильское. В сентябре футболист был вызван в основную сборную Бразилии.



В октябре прошлого года Дуглас Сантос получил российский паспорт и не считался легионером в чемпионате России. Сейчас капитан «Зенита» вернулся в гражданство Бразилии.

— Это дискредитирует прежде всего самого игрока и демонстрирует его «продажность». Он может поменять гражданство в любой момент ради денег, поэтому надо внимательнее относиться к тому, как мы выдаем российские паспорта. Считаю это безобразным поведением, впредь будем тщательнее разбирать подобные ситуации, — заявил Свищев сайту Vseprosport.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее, в августе, экс-игрок «Зенита» Клаудиньо сделал скандальное признание про СВО, которое вызвало возмущение в Госдуме. Бразилец также получил российское гражданство в феврале 2023 года.

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе и составление списка книг для чтения футболистам.

Зульфат Шафигуллин