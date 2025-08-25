В Минспорта России предложили утвердить список книг для футболистов

В ведомстве задумались о духовном воспитании футболистов

Фото: Динар Фатыхов

Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев предложил утвердить список книг для футболистов. Чиновник намерен заняться духовным воспитанием российских игроков.

— В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь, — сказал Дегтярев ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр спорта добавил, что предложение будет обсуждаться с Российским футбольным союзом (РФС).

Ранее Дегтярев выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. По его предложению в Премьер-лиге могут ограничить число иностранцев на поле до пяти с нынешних восьми.

Зульфат Шафигуллин