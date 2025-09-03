Российская ПВО сбила 105 украинских беспилотников за ночь

Самое большое количество дронов сбили над территорией Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации, в период с 23:00 2 сентября до 7:00 3 сентября были зафиксированы различные места, где были сбиты дроны.

В частности, 25 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью, 24 — над Брянской областью, 20 — над Краснодарским краем. Также 15 дронов сбили над Черным морем, 10 — над Калужской областью, восемь — над Крымом, два — над Азовским морем и один — над Смоленской областью.



Анастасия Фартыгина