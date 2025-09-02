Мошенники стали использовать данные Росреестра для обмана владельцев недвижимости

Конечная цель мошенников — заставить жертву перевести деньги на «безопасный счет»

Мошенники все чаще используют информацию из Росреестра о недвижимости своих жертв в атаках с применением методов социальной инженерии. Об этом предупреждает эксперт Денис Калемберг в интервью РИА «Новости».

— Социальные инженеры при таргетированных атаках стали использовать информацию из Росреестра о недвижимости людей. Происходит атака следующим образом — злоумышленники узнают об объектах недвижимости, находящихся в собственности конкретного человека, — рассказал Калемберг.

Получив информацию о недвижимости, мошенники связываются с потенциальной жертвой, представляясь сотрудниками различных служб и сообщая о необходимости срочной проверки счетчиков по конкретному адресу. Для «подтверждения» просят сообщить код из SMS-сообщения, которое якобы пришло от сервиса (каршеринг, маркетплейс, супермаркет и т. п.).

— Единственная цель отправки кода — напугать потенциальную жертву, заставить ее поверить, что он действительно сообщил важный код мошенникам, — подчеркнул эксперт.

Далее жертве приходит SMS-сообщение, имитирующее уведомление о входе в «Госуслуги». В сообщении предлагается позвонить по указанному номеру телефона, если пользователь не совершал никаких действий на портале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поверив обману, человек звонит по указанному номеру и попадает в «Роскомнадзор», где его переключают на «специалиста по мошенничеству». Злоумышленники, имитируя плохое качество связи «из-за глушилок», затрудняют задавание неудобных вопросов, например, почему сообщение о входе в «Госуслуги» пришло не с официального номера. При повторном вопросе «специалист» поясняет, что «мошенники перехватили смс техническими средствами и подменили в нем текст и номер».

Конечная цель мошенников — заставить жертву перевести деньги на «безопасный счет», сообщить код из SMS-сообщения для подтверждения транзакции или загрузить на устройство вредоносное ПО, чтобы получить доступ к финансам.

В рамках разрабатываемого второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством россияне смогут установить «самозапрет» на входящие вызовы из-за границы.

Рената Валеева