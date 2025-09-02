Господдержка помогла МТК Татарстана увеличить выручку на 12%

Республика входит в тройку регионов-лидеров по числу МТК

Фото: Артем Дергунов

15 малых технологических и инновационных компаний (МТК) в Татарстане получили господдержку по льготной программе Корпорации МСП и Минэкономразвития России. Благодаря этой поддержке, МТК смогли увеличить свою выручку на 12%. Об этом пишет пресс-служба Минэкономики республики.

Общая выручка этих компаний по итогам 2023 года составила 7,1 млрд рублей, а в 2024 году — почти 8 млрд рублей.

В целом суммарный доход МТК России, получивших господдержку в виде льготного федерального кредитования, по итогам 2024 года достиг почти 265 млрд рублей.



Татарстан входит в тройку регионов-лидеров по числу МТК, на территории республики осуществляют деятельность более 200 таких компаний.

За последние два года финансовая поддержка МТК в Татарстане суммарно составила более 400 млн рублей, включая микрофинансовые продукты на общую сумму свыше 50 млн, поручительства на сумму более 309 млн и льготный лизинг на сумму порядка 90 млн рублей.

Ранее в Татарстане обсудили возможность предоставления льготы по налогу на прибыль для малых технологических компаний (МТК).

Рената Валеева