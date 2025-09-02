«Ак Барс» стал третьим в рейтинге клубов по итогам сезона-2024/2025

Результаты напрямую влияют на размер выплат клубам

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» занял третье место в итоговом рейтинге клубов КХЛ по итогам сезона-2024/2025, уступив первое место обладателю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву», и второе — «Авангарду».

Опубликованный лигой рейтинг учитывает ряд критериев, определяющих эффективность работы клубов. Несмотря на то, что по показателю «Спортивные достижения» «Ак Барс» занимает пятое место, команда из Казани продемонстрировала хорошие результаты по другим ключевым параметрам.

«Ак Барс» лидирует в КХЛ по качеству «Сервисов для зрителей», а также по «Доходам от лицензионной и билетной программы, питания» и «Работе со СМИ и активности в социальных сетях», что свидетельствует о высоком уровне организации и взаимодействия с болельщиками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Результаты рейтинга напрямую влияют на размер выплат клубам, которые будут утверждены на сентябрьском заседании Совета директоров КХЛ.

В рамках подготовки к сезону-2025/2026 все клубы лиги соответствуют установленным нормам предельного размера потолка заработных плат.

Рената Валеева