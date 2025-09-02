Россия развивает систему оплаты в Китае для туристов

В настоящее время разрабатывается система платежей, которая позволит туристам использовать как QR-коды, так и карты «Мир»

Фото: Динар Фатыхов

Платежные технологии для российских туристов в Китае получат развитие. Глава ВТБ Андрей Костин в эфире «России 1» сообщил о ведущейся работе по внедрению двух способов оплаты — через QR-коды и карты «Мир».

Приоритетным направлением становится система QR-кодов, которая является основным платежным инструментом в Китае. По словам руководителя банка, традиционные банковские карты в стране используются значительно реже.

— Сейчас резко возрастает поток туристов из Китая в Россию и из России в Китай, и у китайцев есть своя карта, и нужно тоже над этим работать, мы движемся к этому. Я думаю, что здесь потребность есть и она родит результаты, — добавил Костин.

Напомним, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней.



Наталья Жирнова