Новости экономики

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Россия развивает систему оплаты в Китае для туристов

13:52, 02.09.2025

В настоящее время разрабатывается система платежей, которая позволит туристам использовать как QR-коды, так и карты «Мир»

Россия развивает систему оплаты в Китае для туристов
Фото: Динар Фатыхов

Платежные технологии для российских туристов в Китае получат развитие. Глава ВТБ Андрей Костин в эфире «России 1» сообщил о ведущейся работе по внедрению двух способов оплаты — через QR-коды и карты «Мир».

Приоритетным направлением становится система QR-кодов, которая является основным платежным инструментом в Китае. По словам руководителя банка, традиционные банковские карты в стране используются значительно реже.

Сейчас резко возрастает поток туристов из Китая в Россию и из России в Китай, и у китайцев есть своя карта, и нужно тоже над этим работать, мы движемся к этому. Я думаю, что здесь потребность есть и она родит результаты, — добавил Костин.

Напомним, что с 15 сентября Китай вводит безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть644.7
  • Нижнекамскнефтехим87.3
  • Казаньоргсинтез75.5
  • КАМАЗ94.1
  • Нижнекамскшина43.65
  • Таттелеком0.64