100-летие Кировского района Казани отметят выпуском памятной книги

Празднование юбилея пройдет 7 сентября

Фото: Максим Платонов

7 сентября в Казани пройдут праздничные мероприятия в честь 100-летия Кировского района. В связи с этим будеюут действовать ограничения дорожного движения в обе стороны по ул. Комсомольской, на участке от пересечения с ул. Яруллина до пересечения с ул. Декабристов. Данная информация содержится в официальном постановлении, в настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В день празднования будет организована концертная программа, предположительно — в сквере «Молодежный». С 7 сентября до конца года установят фотовыставку, а до конца года выпустят книгу, посвященную истории района.

Мероприятие пройдет за счет консолидированного бюджета: из городского и республиканского бюджета, а также с привлечением спонсорских средств.

Ранее власти Казани разрешили использовать землю под строительство акватермального комплекса на Кировской дамбе.

Наталья Жирнова