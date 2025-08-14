Власти Казани разрешили стройку акватермального комплекса на Кировской дамбе
Общая площадь застройки превысит 110 тыс. квадратов
Исполком Казани разрешил использовать четыре земельных участка для строительства объектов общественного питания и развлечений. Все они расположены вдоль Кировской дамбы, вблизи ГИМС.
Общая площадь четырех участков превышает 110 тысяч квадратных метров. На этих территориях планируется открытие кафе, столовых и ресторанов, организация развлекательных мероприятий и развитие туристической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что на этом участке появится акватермальный комплекс с бассейнами, саунами и развлекательной зоной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».