В Татарстане за сутки пожарные 9 раз выезжали на пожары

12 раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 1 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 9 раз выезжали на тушение пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 12 раз выезжали по ложным вызовам и 12 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.



Анастасия Фартыгина