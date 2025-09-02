В Татарстане за сутки пожарные 9 раз выезжали на пожары
12 раз спасатели реагировали на ложные вызовы
За минувшие сутки, 1 сентября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана 9 раз выезжали на тушение пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные 12 раз выезжали по ложным вызовам и 12 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировали.
