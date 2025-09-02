Швейцарская Dormakaba превзошла прогнозы по прибыли и ожидает роста, несмотря на угрозы тарифов

Компания повысит дивиденды и прогнозирует улучшение маржи и продаж

Фото: Артем Дергунов

Швейцарская компания Dormakaba, производитель систем доступа и решений для безопасности, отчиталась о результатах за финансовый год, завершившийся 30 июня 2025 года. Чистая прибыль составила 188 млн швейцарских франков ($234 млн), что оказалось выше прогноза аналитиков в 176 млн франков. Положительный результат объясняется жесткой экономией затрат и оптимизацией процессов, которые компенсировали падение спроса в строительстве и автопроме, а также неопределенность из-за тарифов США.

На следующий год компания прогнозирует рост продаж на 3–5% и рассчитывает на повышение маржи EBITDA выше 16% против 15,5% годом ранее. Руководство отмечает, что поддержку бизнесу дают низкие ставки в Европе и восстановление инвестиций в США и Германии.

Акционеры также получат больше дивидендов: совет директоров предложил увеличить выплату на 15%, до 9,20 CHF на акцию. Компания подчеркивает, что намерена ежегодно поддерживать или увеличивать дивиденды. Этот шаг показывает уверенность в том, что бизнес сможет сохранять устойчивость даже в условиях глобальной нестабильности.

Артем Гафаров