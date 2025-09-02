Japan Post Bank выпустит цифровую йену к 2026 году

Новая валюта DCJPY будет обеспечена наличными средствами и работать на блокчейне

Japan Post Bank объявил о планах запустить цифровую йену DCJPY к концу 2026 года. Валюта будет полностью обеспечена фиатными средствами и станет частью банковской системы. Разработкой проекта занимается дочерняя компания Internet Initiative Japan, а технологической основой станет блокчейн.

Клиенты смогут конвертировать наличные йены в DCJPY и использовать их для мгновенных расчетов. В перспективе цифровая валюта будет применяться и для сделок с цифровыми ценными бумагами, что должно расширить доступ к современным финансовым инструментам.

Власти Японии параллельно изучают запуск собственной цифровой валюты, однако окончательное решение пока не принято. Появление DCJPY демонстрирует, что крупные финансовые игроки уже готовят инфраструктуру для перехода к более цифровой экономике, что может ускорить развитие всего финансового сектора страны.

Артем Гафаров