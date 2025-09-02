TSMC повысит цены на производство чипов в 2026 году

Рост составит от 5 до 10% для самых современных технологий

Фото: Артем Дергунов

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC сообщил своим клиентам о повышении цен с 2026 года, пишет DigiTimes. Изменения коснутся самых современных технологий, которые используются при выпуске чипов по нормам 5, 4 и 3 нанометра. Стоимость вырастет на 5–10%.

Для старых технологий, которые уже давно применяются в массовом производстве, компания сохранит более выгодные цены. Это позволит клиентам выбирать между дешевыми и проверенными вариантами или переходить на новые и более дорогие решения.

Повышение связано с ростом затрат и глобальными рисками в цепочках поставок. При этом TSMC рассчитывает сохранить конкурентные позиции и удержать интерес крупных заказчиков, среди которых находятся ведущие мировые разработчики процессоров.

Артем Гафаров