TSMC повысит цены на производство чипов в 2026 году
Рост составит от 5 до 10% для самых современных технологий
Крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC сообщил своим клиентам о повышении цен с 2026 года, пишет DigiTimes. Изменения коснутся самых современных технологий, которые используются при выпуске чипов по нормам 5, 4 и 3 нанометра. Стоимость вырастет на 5–10%.
Для старых технологий, которые уже давно применяются в массовом производстве, компания сохранит более выгодные цены. Это позволит клиентам выбирать между дешевыми и проверенными вариантами или переходить на новые и более дорогие решения.
Повышение связано с ростом затрат и глобальными рисками в цепочках поставок. При этом TSMC рассчитывает сохранить конкурентные позиции и удержать интерес крупных заказчиков, среди которых находятся ведущие мировые разработчики процессоров.
