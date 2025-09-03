Профессор Алексей Ситников выступит с новым мастер-классом в Казани
Мастер-класс на тему «Бизнес и личность: управление судьбой» пройдет в ИТ-парке им. Башира Рамеева 17 сентября
17 сентября впервые Казани пройдет новый мастер-класс профессора Алексея Ситникова на тему «Бизнес и личность: управление судьбой» в ИТ-парке им. Башира Рамеева.
Профессор Алексей Ситников — единственный в мире четырежды доктор наук, коуч десятка ведущих корпораций, легенда отечественного коучинга, консультировал президентов и бизнес-элиту.
Подробнее о мастер-классе «Бизнес и личность: управление судьбой» на сайте или по телефону: 207-24-02.
Время, в котором мы живем, требует не просто действий. Оно требует понимания. Понимания того, кто мы, куда идем и как в условиях турбулентности сохранить курс — личный и профессиональный.
На мастер-классе Алексея Ситникова вы узнаете:
- Как управлять не только компанией, но и собственной жизненной траекторией.
- Как использовать интуицию для стратегических решений.
- Как видеть взаимосвязь между вашими личными решениями и результатами компании.
Если вы чувствуете, что нынешнее время требует использования новых инструментов, что привычные решения требуют новой глубины, этот мастер-класс станет вашим ресурсом!
О спикере:
Доктор психологических, философских и экономических наук, DBA, MBA.
Профессор МГУ, ВШЭ, МГИМО. Приглашенный спикер в университетах США, Франции, Чили.
Стратег и коуч, работавший с президентами, корпорациями, политиками и творческой элитой.
Автор 23 книг, консультант в 50+ странах. Человек, чьими идеями выстраиваются системы, — от бизнес-структур до государственных институтов.
Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке, количество мест ограничено.
Возрастное ограничение 18+.
Реклама. ИП Ахметзянов Р.Р.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».