Профессор Алексей Ситников выступит с новым мастер-классом в Казани

Мастер-класс на тему «Бизнес и личность: управление судьбой» пройдет в ИТ-парке им. Башира Рамеева 17 сентября

Фото: предоставлено ИП Ахметзяновым Р.Р.

17 сентября впервые Казани пройдет новый мастер-класс профессора Алексея Ситникова на тему «Бизнес и личность: управление судьбой» в ИТ-парке им. Башира Рамеева.



Профессор Алексей Ситников — единственный в мире четырежды доктор наук, коуч десятка ведущих корпораций, легенда отечественного коучинга, консультировал президентов и бизнес-элиту.



Подробнее о мастер-классе «Бизнес и личность: управление судьбой» на сайте или по телефону: 207-24-02.

Время, в котором мы живем, требует не просто действий. Оно требует понимания. Понимания того, кто мы, куда идем и как в условиях турбулентности сохранить курс — личный и профессиональный.

На мастер-классе Алексея Ситникова вы узнаете:

Как управлять не только компанией, но и собственной жизненной траекторией.

Как использовать интуицию для стратегических решений.

Как видеть взаимосвязь между вашими личными решениями и результатами компании.

Если вы чувствуете, что нынешнее время требует использования новых инструментов, что привычные решения требуют новой глубины, этот мастер-класс станет вашим ресурсом!

О спикере:

Доктор психологических, философских и экономических наук, DBA, MBA.

Профессор МГУ, ВШЭ, МГИМО. Приглашенный спикер в университетах США, Франции, Чили.

Стратег и коуч, работавший с президентами, корпорациями, политиками и творческой элитой.

Автор 23 книг, консультант в 50+ странах. Человек, чьими идеями выстраиваются системы, — от бизнес-структур до государственных институтов.

Регистрируйтесь на мероприятие по ссылке, количество мест ограничено.

Возрастное ограничение 18+.

Реклама. ИП Ахметзянов Р.Р.

