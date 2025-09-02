Новости общества

Михаила Парнева назначили новым гендиректором ГТЛК

10:18, 02.09.2025

Парнев, ранее занимавший пост замгендиректора ГТЛК, был избран на новую должность сроком на пять лет

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Михаил Парнев стал новым гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Он сменил Евгения Дитриха, который возглавлял компанию с ноября 2020 года.

Парнев, ранее занимавший пост замгендиректора ГТЛК, был избран на новую должность сроком на пять лет. В компании надеются, что его опыт поможет в реализации государственных задач и крупных проектов, а также в диверсификации деятельности и росте бизнеса.

— Цель — создать крупнейшую лизинговую компанию не только в транспортных сегментах, но и в инфраструктуре, недвижимости, станкостроении и других отраслях, — отметил Парнев.

У Михаила Парнева богатый опыт работы: он занимал руководящие должности в таких организациях, как ГТК «Россия», авиакомпания «Руслан-эйр», а также в Минтрансе и Ространснадзоре. С 2020 года он был гендиректором авиакомпании «Сириус-аэро», а в 2022 году возглавил «Русджет».

Анастасия Фартыгина

