Михаила Парнева назначили новым гендиректором ГТЛК

Парнев, ранее занимавший пост замгендиректора ГТЛК, был избран на новую должность сроком на пять лет

Михаил Парнев стал новым гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Он сменил Евгения Дитриха, который возглавлял компанию с ноября 2020 года.

Парнев, ранее занимавший пост замгендиректора ГТЛК, был избран на новую должность сроком на пять лет. В компании надеются, что его опыт поможет в реализации государственных задач и крупных проектов, а также в диверсификации деятельности и росте бизнеса.

— Цель — создать крупнейшую лизинговую компанию не только в транспортных сегментах, но и в инфраструктуре, недвижимости, станкостроении и других отраслях, — отметил Парнев.

У Михаила Парнева богатый опыт работы: он занимал руководящие должности в таких организациях, как ГТК «Россия», авиакомпания «Руслан-эйр», а также в Минтрансе и Ространснадзоре. С 2020 года он был гендиректором авиакомпании «Сириус-аэро», а в 2022 году возглавил «Русджет».

Анастасия Фартыгина