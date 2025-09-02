Россия и Китай подписали более 20 соглашений о сотрудничестве

Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, ИИ, космическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В ходе встреч в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали более 20 документов, направленных на развитие сотрудничества в различных областях. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и средства массовой информации.

Реальное время / realnoevremya.ru

Путин отметил стратегический характер отношений между двумя странами: «Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями. Это дань уважения подвигу наших народов в годы Второй мировой войны». Он подчеркнул важность совместного празднования юбилея Великой Победы, который подтверждает готовность обеих стран защищать историческую правду.

Си Цзиньпин также выразил радость от встречи с Путиным и подчеркнул, что КНР готова поддерживать Россию в развитии народов обеих стран. Он подчеркнул: «Участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях стало доброй традицией».

Переговоры проходили в личной резиденции Си «Чжуннаньхай», где обсуждались международные и региональные вопросы. Путин находится в Китае с четырехдневным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Накануне лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств.



Анастасия Фартыгина