Футболисты молодежного «Рубина» останутся под арестом до середины октября

Футболисты молодежной команды «Рубин» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев останутся под арестом до 12 октября. Верховный суд Татарстана подтвердил решение суда первой инстанции, изменив их статус с подозреваемых на обвиняемых по делу об изнасиловании. Эту информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Оба спортсмена, родившиеся в 2006 году, были задержаны и обвиняются по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

Советский районный суд Казани первоначально избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 18 августа. Клуб «Рубин» планирует проинформировать общественность о дальнейших действиях в отношении своих игроков после завершения расследования.

Анастасия Фартыгина