Двое игроков молодежки «Рубина» задержаны по подозрению в изнасиловании

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Казани на прошлой неделе. Девушка написала заявление в полицию после знакомства со спортсменами

Двое игроков молодежного состава казанского «Рубина» задержаны по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

— Действительно, футболисты молодежной команды «Рубина» Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев были задержаны на время следствия, — говорится в заявлении клуба.

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений Казани на прошлой неделе. Девушка написала заявление в полицию после знакомства со спортсменами. Один из подозреваемых уже арестован на два месяца, решение вынес Советский райсуд Казани. В отношении второго подозреваемого решение об аресте еще не принято.

— Насколько известно клубу, Прохоров и Золотарев сообщили адвокатам, что не признают вину, — отметили в «Рубине». — По итогам расследования ФК «Рубин» дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов.



Анастасия Фартыгина