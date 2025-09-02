В России за сутки потушено 12 лесных пожаров в 8 регионах

Продолжается борьба с 15 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидированы 12 лесных пожаров на территории 8 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 15 лесных пожаров в шести регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 063 человека, 112 единиц техники и семь воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 43 воздушных судна.



На данный момент режим ЧС введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 53 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 71% лесных пожаров был ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина