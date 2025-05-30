В России начнут проверять репродуктивное здоровье в шестилетнем возрасте

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С сентября 2025 года в России введут профилактические медицинские осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья детей. Согласно презентации, представленной министром здравоохранения Михаилом Мурашко в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, осмотры будут проводиться в возрасте шести лет и затем ежегодно с 13 лет. Об этом пишет «Интерфакс».

Нововведения содержатся в приказе Минздрава, который вступает в силу с 1 сентября текущего года. Целью инициативы является раннее выявление возможных рисков и патологий в сфере репродуктивного здоровья, что позволит своевременно начать лечение и профилактику.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо этого, приказ предусматривает и другие изменения в системе профилактических осмотров детей. Так, для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет будет проводиться исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок. Также вводится обязательное определение стандартного отклонения индекса массы тела с занесением данных в первичную медицинскую документацию.

В рамках ранней диагностики психических расстройств для детей в возрасте полутора лет будет проводиться дополнительный скрининг (тестирование родителей) на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития. Дети, попавшие в группу риска, будут направлены на осмотр к врачу-неврологу.

Ранее Мурашко заявил о значительном росте заболеваемости ожирением среди детей и подростков в России.



Рената Валеева