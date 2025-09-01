В Казани появился мурал «Культурный код», созданный делегатами молодежного саммита

В акции принял участие египетский инфлюенсер и основатель онлайн-школы iSchool Мухаммад Гавиш, аудитория которого в соцсетях превышает 2,9 млн человек

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 29 августа на одной из стен набережной города был представлен новый мурал под названием «Культурный код», созданный делегатами Глобального молодежного саммита. Арт-объект приурочен к тому, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира, пишет ТАСС.

В создании мурала приняли участие представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Нигерии, Филиппин, Южной Африки и других стран. В работе над арт-объектом соединились культуры нескольких континентов, отражая саму идею международного саммита.

— Казань — это город, где традиции и современность соединяются естественным образом. Мурал станет символом того, что культура живет благодаря участию каждого и любой молодой человек может внести свой вклад в будущее, — отметили организаторы.

Напомним, решение о выборе Казани культурной столицей исламского мира было принято в феврале 2025 года на 13-й конференции министров культуры Организации исламского сотрудничества.



Рената Валеева