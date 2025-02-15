Раис Татарстана об объявлении Казани культурной столицей исламского мира: «Это признание вклада наших ученых»

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал большим событием признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год.

— Мы поздравляем всех, кто принимал участие в этой работе. Это признание вклада наших просветителей, ученых, деятелей культуры и искусства в мировой цивилизации, а также знак доверия со стороны исламского мира России конкретно Республике Татарстан, нашей столице, — сказал он на субботнем совещании в Доме правительства республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис подчеркнул, что новый статус Казани даст Татарстану возможность интегрироваться в мировую повестку, будет способствовать укреплению международных связей России с другими странами.



Минниханов поручил властям подготовить план мероприятий предстоящего тематического года. «Обязательно», — ответил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Напомним, 13 февраля Казань выбрали культурной столицей исламского мира на 2026 год. Решение приняли в Джидде (Саудовская Аравия) на встрече министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Подробнее о том, как прошел первый крупный визит Минниханова в Саудию за несколько лет, — в материале «Реального времени».



Галия Гарифулина