Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем
Ранее в соцсетях распространились слухи о возможной смерти 79-летнего американского лидера
На фоне активных слухов о проблемах со здоровьем, циркулирующих в социальных сетях, президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Truth Social, что чувствует себя прекрасно.
— Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни, — написал он.
В субботу в западных социальных сетях распространились слухи о возможной смерти 79-летнего американского лидера. Поводом для этого послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства, в случае если с Трампом «что-то случится».
Журналист Axios Барак Равид позднее со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что с президентом Трампом все в порядке.
