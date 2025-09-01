Новости общества

18:34 МСК
Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем

16:29, 01.09.2025

Ранее в соцсетях распространились слухи о возможной смерти 79-летнего американского лидера

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

На фоне активных слухов о проблемах со здоровьем, циркулирующих в социальных сетях, президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Truth Social, что чувствует себя прекрасно.

— Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни, — написал он.

В субботу в западных социальных сетях распространились слухи о возможной смерти 79-летнего американского лидера. Поводом для этого послужили слова вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности принять на себя обязанности главы государства, в случае если с Трампом «что-то случится».

Журналист Axios Барак Равид позднее со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что с президентом Трампом все в порядке.

Рената Валеева

