Белый дом опроверг слухи о состоянии здоровья Трампа
В соцсетях пользователи начали задаваться вопросом о здоровье Трампа из-за синяков и заявлений Джей Ди Вэнса
В социальных сетях распространились спекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья президента США Дональда Трампа.
Причиной стали недавние заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы государства в случае непредвиденных обстоятельств, а также замеченные журналистами синяки на руке политика.
Официальные представители Белого дома выступили с опровержением этих слухов.
По информации, предоставленной неназванным американским чиновником изданию Axios, президент находится в полном порядке и планирует провести день за игрой в гольф.
В подтверждение своих слов журналисты опубликовали сообщения пресс-пула Белого дома, согласно которым Трамп был замечен в характерной одежде — белом поло и красной кепке с надписью MAGA — перед отправлением на прогулку.
