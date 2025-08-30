Белый дом опроверг слухи о состоянии здоровья Трампа

В соцсетях пользователи начали задаваться вопросом о здоровье Трампа из-за синяков и заявлений Джей Ди Вэнса

В социальных сетях распространились спекуляции о возможном ухудшении состояния здоровья президента США Дональда Трампа.

Причиной стали недавние заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы государства в случае непредвиденных обстоятельств, а также замеченные журналистами синяки на руке политика.

Официальные представители Белого дома выступили с опровержением этих слухов.



По информации, предоставленной неназванным американским чиновником изданию Axios, президент находится в полном порядке и планирует провести день за игрой в гольф.

В подтверждение своих слов журналисты опубликовали сообщения пресс-пула Белого дома, согласно которым Трамп был замечен в характерной одежде — белом поло и красной кепке с надписью MAGA — перед отправлением на прогулку.

Наталья Жирнова