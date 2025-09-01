Школьники по всей России начнут изучать песни Shaman и Олега Газманова на уроках музыки

Также в школьную программу вошли песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова

Фото: Реальное время

С этой недели школьники с первого по восьмой классы на уроках музыки начнут изучать песни заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), а также народного артиста РФ Олега Газманова. Об этом РИА «Новости» сообщил автор инициативы — депутат Госдумы Сергей Колунов.

— Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету «Музыка». Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, в числе которых Shaman и Олег Газманов, — заявил Колунов.

По словам депутата, целью создания «песенника» является повышение интереса школьников к предмету «Музыка», а также привлечение внимания к современной патриотической музыке и ее авторам.

— В целом все 37 песен гармонично вошли в учебный план изучения предмета, и теперь ребята с 1-го по 8-й класс будут изучать творчество Олега Газманова, в перечень вошли три его песни — «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк». Будут изучать репертуар Shaman, а именно его песню «Моя Россия». Кроме того, школьники будут изучать композиции группы «Любэ», в том числе «Многая лета русской земле», «А река течет» и «Конь», — рассказал Колунов.

Также в школьную программу вошли песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова («Россия» и «Флаг моего государства») и музыканта Сергея Трофимова («Родина»).

Почти половина казанцев поддержала возврат к старому формату образования.

Рената Валеева