Почти половина казанцев поддержала возврат к старому формату образования

Такая инициатива особенно понравилась родителям школьников

Фото: скриншот соцсетей Рамиля Муллина

Инициатива о возвращении к системе восьмилетнего и десятилетнего школьного образования, которую ранее предложил председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко, вызвала неоднозначную реакцию среди жителей Казани. По результатам опроса сервиса SuperJob, идею поддержали 40% горожан, в то время как 44% высказались против.

Особую поддержку инициатива получила среди родителей школьников: 45% из них выступают за сокращение срока обучения, против — 32%. При этом наблюдается заметное различие в мнениях между мужчинами и женщинами. Среди отцов 50% поддерживают идею, тогда как среди матерей этот показатель составляет 41%.

Возрастной фактор также повлиял на результаты опроса. Молодежь до 35 лет демонстрирует наименьшую поддержку инициативы (32%), среди 35—45-летних показатель составляет 30%. Наибольшую поддержку идея получила среди респондентов старше 45 лет — 58%.

Примечательно, что горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей активнее поддерживают сокращение срока обучения. Кроме того, респонденты с высшим образованием (44%) чаще поддерживают инициативу, чем те, кто имеет среднее профессиональное образование, — их 37%.

Ранее была озвучена еще одна инициатива, которая может коснуться школьного образования. Госдума предложила отменить пятибалльную систему оценок в школах по физкультуре, ИЗО, музыке и труду.

Наталья Жирнова