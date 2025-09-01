Авиакомпаниям пока не будут компенсировать потери от ограничений полетов

По словам главы Минтранса Андрея Никитина, на данный момент перевозчики уверенно преодолевают финансовые трудности

Фото: Максим Платонов

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что сейчас вопрос о компенсациях перевозчикам не рассматривается, поскольку авиакомпании способны справляться собственными ресурсами. Об этом он рассказал журналистам на полях саммита ШОС.



Никитин уточнил, что российские авиакомпании регулярно проводят оценку последствий ограничения полетов, вызванных угрозами дронов, но пока ситуация остается управляемой. Вместе с тем министр выразил готовность поддержать авиаперевозчиков в случае ухудшения обстановки.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

По информации Росавиации, за первые семь месяцев 2025 года российские авиакомпании продемонстрировали снижение общего пассажиропотока. Количество перевезенных пассажиров составило 62,1 млн человек, что на 1,7% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Внутренние авиаперевозки показали более существенное снижение — 2,6%, при этом объем перелетов внутри страны достиг 46,8 млн пассажиров.

Ранее стало известно, что в Казани 1 сентября отменили шесть рейсов из-за утренней атаки БПЛА.

Наталья Жирнова