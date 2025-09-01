Прокуратура Казани добилась возврата 1,2 млн рублей, похищенных у отца участника СВО

Злоумышленники под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» завладели его сбережениями

Прокуратура Приволжского района Казани добилась взыскания с жительницы Пермского края 1,2 млн рублей, похищенных мошенниками у отца участника СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В мае 2025 года 62-летний житель Казани, отец военнослужащего, обратился в прокуратуру с заявлением о мошенничестве. Злоумышленники — под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» — завладели его сбережениями в размере 1,2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования правоохранительные органы установили владельца банковского счета, на который были перечислены деньги — жительницу Пермского края.

Для защиты имущественных прав пострадавшего прокуратура Приволжского района Казани направила иск в Кизеловский городской суд Пермского края с требованием взыскать с женщины всю сумму неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал ответчицу выплатить 1,2 млн рублей.

Рената Валеева