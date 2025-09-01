Новости общества

Казанское кафе «Плов Хаус» закрыли на 2 месяца из-за нарушений санитарных норм

14:12, 01.09.2025

Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции

Фото: Татьяна Демина

Деятельность кафе «Плов Хаус» (г. Казань, ул. Р. Зорге, 66) в Казани приостановлена на 60 суток решением суда из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В кафе обнаружено:

  • отсутствие условий для приготовления блюд из сырья;
  • недостаточное количество оборудования и производственных цехов;
  • отсутствие условий для соблюдения личной гигиены сотрудников;
  • нарушения при мытье посуды;
  • неудовлетворительное санитарное состояние помещений;
  • допуск к работе сотрудников без медосмотра;
  • отсутствие бактерицидного оборудования;
  • использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;
  • отсутствие производственного лабораторного контроля;
  • нарушение правил товарного соседства при хранении продуктов.

Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции. На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Анастасия Фартыгина

