Казанское кафе «Плов Хаус» закрыли на 2 месяца из-за нарушений санитарных норм

Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции

Фото: Татьяна Демина

Деятельность кафе «Плов Хаус» (г. Казань, ул. Р. Зорге, 66) в Казани приостановлена на 60 суток решением суда из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В кафе обнаружено:

отсутствие условий для приготовления блюд из сырья;

недостаточное количество оборудования и производственных цехов;

отсутствие условий для соблюдения личной гигиены сотрудников;

нарушения при мытье посуды;

неудовлетворительное санитарное состояние помещений;

допуск к работе сотрудников без медосмотра;

отсутствие бактерицидного оборудования;

использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;

отсутствие производственного лабораторного контроля;

нарушение правил товарного соседства при хранении продуктов.

Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции. На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Анастасия Фартыгина