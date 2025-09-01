Казанское кафе «Плов Хаус» закрыли на 2 месяца из-за нарушений санитарных норм
Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции
Деятельность кафе «Плов Хаус» (г. Казань, ул. Р. Зорге, 66) в Казани приостановлена на 60 суток решением суда из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора, проведенной по требованию прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
В кафе обнаружено:
- отсутствие условий для приготовления блюд из сырья;
- недостаточное количество оборудования и производственных цехов;
- отсутствие условий для соблюдения личной гигиены сотрудников;
- нарушения при мытье посуды;
- неудовлетворительное санитарное состояние помещений;
- допуск к работе сотрудников без медосмотра;
- отсутствие бактерицидного оборудования;
- использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов;
- отсутствие производственного лабораторного контроля;
- нарушение правил товарного соседства при хранении продуктов.
Снято с реализации 24 кг некачественной пищевой продукции. На индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административных правонарушениях.
