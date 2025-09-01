Россия снова возглавила рейтинг иностранных туристов в Турции

Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Российские туристы вышли на первое место среди зарубежных гостей Турции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Китае.

— Характерно, что в 2024 году российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. Мне кажется, установлен новый исторический рекорд: республику посетили свыше 6,7 миллиона граждан России, это на 6,3 процента больше, чем годом ранее, — заявил лидер России.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул значимость усилий турецкого лидера в создании благоприятных условий для российских граждан.

— И это, безусловно, прежде всего Ваша заслуга, уважаемый господин президент, потому что Вы создаете такие условия для того, чтобы наши граждане чувствовали себя в Турции как дома, чувствовали себя в безопасности, и вокруг них создается благоприятная атмосфера, — отметил президент России.



Напомним, что встреча Путина и Эрдогана проходит на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

Наталья Жирнова