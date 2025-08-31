Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Китае

Саммит откроется в воскресенье торжественным приёмом для глав делегаций

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС. Он начнется в воскресенье с приема от председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба российского главы.

Мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине.



взято с сайта kremlin.ru

Программа начнется 1 сентября с приветствия китайского лидера. Потом пройдёт заседание, где обсудят работу ШОС за 2024—2025 годы, укрепление и модернизацию объединения, сотрудничество в политике, безопасности, экономике и других сферах. Лидерам предоставят около 20 документов.

На саммит приглашены лидеры стран-членов ШОС, наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркменистан как гость. Также приедут руководители ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ и других организаций.

Елизавета Пуншева