Intel получила $5,7 млрд авансом по программе CHIPS Act

Срочное выделение средств сопровождено выпуском акций в пользу правительства и сохранением ограничений по их использованию

Intel и Министерство торговли США пересмотрели условия финансирования по программе CHIPS Act — теперь компания получила $5,7 млрд наличными раньше запланированного срока, отказавшись от прежних требований по форсированным этапам реализации проектов. Это даст корпорации значительно больше гибкости в управлении ресурсами.

В обмен на ускоренную выплату Intel передала правительству 274,6 млн своих акций и предоставила опцион на дополнительные 240,5 млн акций по определенным условиям. Еще 158,7 млн акций помещены в эскроу — они могут быть разблокированы только при дальнейших вложениях в программу Secure Enclave, которая поддерживает развитие продвинутого производства микрочипов.

Ранее Intel уже вложила как минимум $7,87 млрд в проекты, соответствующие критериям CHIPS Act. Объем государственных инвестиций, включая новые средства и предыдущие гранты, достиг $11,1 млрд.

Этот неожиданный шаг со стороны правительства фактически подтверждает стремление США сохранить контроль над контрактным производством Intel. Это ключевой сектор компании, ранее критически убыточный, но важный с точки зрения национальной технологической безопасности.

Артем Гафаров