США получат 10% акций Intel в обмен на господдержку

Доля станет неголосующей, но позволит Вашингтону укрепить контроль за стратегическим производством

Администрация США договорилась о получении почти 10% акций Intel. Президент Дональд Трамп заявил, что пакет будет предоставлен в обмен на федеральные гранты по закону CHIPS и финансирование программы Secure Enclave. Общая сумма поддержки составит около $8,9 млрд.

Согласно условиям соглашения, правительство становится крупнейшим акционером компании. Однако доля будет неголосующей, без права влиять на решения совета директоров. При этом в контракте закреплено право Вашингтона голосовать вместе с советом по отдельным вопросам. Также предусмотрен пятилетний опцион, позволяющий приобрести еще до 5% акций в случае, если Intel утратит контроль над своим производственным бизнесом.

Средства пойдут на строительство и расширение заводов по выпуску полупроводников в США. Таким образом, власти намерены ускорить развитие национального производства микрочипов и сократить зависимость от азиатских компаний. По словам Трампа, это «выгодно и для Америки, и для Intel».

В то же время эксперты отмечают, что даже при государственной поддержке положение Intel остается непростым. Компания сталкивается с технологическим отставанием и жесткой конкуренцией со стороны TSMC и Nvidia. Без улучшения качества продукции и привлечения крупных клиентов бизнес по контрактному производству чипов может не выйти на устойчивую прибыль. Кроме того, и сам Трамп недавно требовал отставки главы Intel из-за возможных связей с Китаем.

Политический эффект от сделки уже заметен. Сенатор Берни Сандерс поддержал решение, заявив, что налогоплательщики должны получать отдачу от вложений государства в частные корпорации. Однако часть аналитиков видит в этом шаге риск чрезмерного вмешательства государства в бизнес и сигнал для инвесторов о росте политического контроля над технологическим сектором.

Артем Гафаров