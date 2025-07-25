Intel сокращает до 22% сотрудников и меняет стратегию производства

Генеральный директор Лип Бу Тан отменил проекты в Европе и пересмотрел планы по фабрикам из‑за убытков и недостатка внешних клиентов

Intel под руководством Лип Бу Тана объявила о сокращении около 15% сотрудников — это примерно 14 460 человек — с целью выхода на численность около 75 тысяч сотрудников к концу года, что составляет сокращение на 22% от уровня конца 2024 года.

Руководство отказалось от проектов строительства фабрик в Польше и Германии, а также замедлит строительство завода в Огайо. Цеха по упаковке микросхем будут перенесены из Коста‑Рики во Вьетнам и Малайзию, а структура управления упрощена за счет удаления половины уровней среднего звена.

Во втором квартале выручка составила $12,9 млрд, что слегка превысило ожидания, однако компания понесла скорректированный убыток $0,10 на акцию из‑за перерасходов, включая $1,9 млрд расходов на реструктуризацию. Прогноз на третий квартал обновлен — ожидаются более глубокие потери, несмотря на показатели продаж выше прогнозов.

CEO заявил, что Intel сменяет подход: производство будет запускаться только при наличии подтвержденного спроса. Особое внимание уделяется процессам 18A и следующему поколению 14A. При отсутствии внешнего клиента на 14A технология может быть завершена с выходом компании из собственного производства для этой линии процессоров.

Инвестиционные планы пересмотрены: компания перестает давать «пустые чеки» и требует экономической оправданности каждого проекта. Эксперты считают, что столь серьезные меры необходимы для восстановления конкурентоспособности Intel после отставания от Nvidia и AMD в сегменте AI и серверных чипов.

Артем Гафаров