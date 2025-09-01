Татарстан увеличит финансовую поддержку молодых врачей в районах
На это выделят дополнительные 8,7 млн рублей
В Кабмине Татарстана приняли решение выделить дополнительные деньги на поддержку молодых врачей. С 2012 года в республике уже действует специальная программа поддержки начинающих врачей, которые выбирают работу в районных больницах.
Базовая поддержка состоит в том, что в течение первых трех лет работы молодые специалисты получают ежемесячную надбавку в размере 2,5 тыс. рублей. Кроме того, при трудоустройстве им полагается единоразовая выплата на хозяйственное обустройство в сумме 21,5 тыс. рублей.
Первоначальный бюджет программы составлял 13,8 млн рублей из госбюджета ежегодно. Однако с учётом растущих потребностей и текущего уровня реализации программы руководство республики приняло решение о выделении дополнительных 8,7 млн рублей.
Эти средства будут направлены на расширение мер поддержки молодых медицинских специалистов в районных учреждениях здравоохранения Татарстана.
Ранее стало известно, что медикам в России могут назначить 50%-ную надбавку к зарплате за наставничество, а молодые специалисты, которые будут работать в госмедучреждениях, получат подъемные.
