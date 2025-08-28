Медикам в России предложили доплачивать 50% за наставничество
Также молодые специалисты, которые будут работать в госмедучреждениях, получат подъемные
Медикам в России могут назначить 50%-ную надбавку к зарплате за наставничество, а молодые специалисты, которые будут работать в госмедучреждениях, получат подъемные. Об этом сообщил Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду», пишет ТАСС.
По его словам, фракция планирует внести поправки в законопроект о наставничестве, который разработал Минздрав. Этот законопроект предполагает, что выпускники медицинских и фармацевтических вузов будут работать под руководством наставника в течение трех лет.
Миронов подчеркнул, что, согласно опросу среди врачей, 50%-ная доплата — это сумма, которую они считают справедливой за наставничество.
— Фракция «Справедливая Россия — За правду» предложит поправку о подъемных для молодых специалистов, так как обязательная отработка потребует дополнительных расходов, — добавил депутат.
Он также подчеркнул важность учета мнения медиков при решении кадровых вопросов в здравоохранении: «Никакие обязательные отработки и наставничество, полезное само по себе, проблему не решат».
Напомним, что в России студенты, поступающие на бюджетные места в медицинские и фармацевтические вузы, будут обязаны заключать договор о целевом обучении.
