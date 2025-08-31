Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном

Беседа состоялась после завершения приема в честь глав делегаций

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Китае на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.

Встреча с премьером Армении стала первой в череде двусторонних переговоров Путина с зарубежными лидерами.



У президента запланировано выступление на саммите ШОС, участие в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Также состоятся переговоры делегаций России и Китая.

ШОС основана 15 июня 2001 года на базе «Шанхайской пятерки», в этом формате Китай, Россия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. Сейчас в объединение входят Белоруссия, Индия, Пакистан, Узбекистан и Иран. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия.



Президент России Владимир Путин приехал на саммит ШОС сегодня. Он начался в воскресенье с приема от председателя КНР Си Цзиньпина.

