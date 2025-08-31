Татарстан не вошел в число регионов с самым большим количеством нарушений ПДД

Первое место заняла Москва

Фото: Максим Платонов

По данным МВД России, больше всего нарушителей ПДД в 2024 году зафиксировано в Москве (более 1,16 млн), Подмосковье (1,14 млн) и Дагестане (516 тыс.). Об этом сообщает РИА «Новости».

В Санкт-Петербурге и Ленобласти — более 523 тыс. нарушителей, в Свердловской области — свыше 377 тыс.

Центральный федеральный округ — лидер по числу нарушителей (3,4 млн). На втором месте — Приволжский федеральный округ (более 1,8 млн), на третьем — Северо-Кавказский (1,1 млн).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Всего в России в 2024 году более 11,8 млн водителей нарушили ПДД.

В Казани завершился десятидневный рейд «Автобус», направленный на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. С 11 по 20 августа автоинспекторы проверили 471 автобус и выявили 212 водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Елизавета Пуншева