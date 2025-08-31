Новости происшествий

В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на пожары

10:21, 31.08.2025

10 раз спасатели реагировали на ложные вызовы

Фото: Реальное время

За минувшие сутки, 30 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам и 11 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировали.

Елизавета Пуншева

Происшествия Татарстан

