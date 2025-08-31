В Татарстане за сутки пожарные четыре раза выезжали на пожары
10 раз спасатели реагировали на ложные вызовы
За минувшие сутки, 30 августа, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана четыре раза выезжали на тушение пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, пожарные 10 раз выезжали по ложным вызовам и 11 раз — для взаимодействия с другими службами. Пять раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировали.
