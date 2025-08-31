Фестиваль ГАСО РТ «Казанская осень» прошел в 15-й раз

У Дворца Земледельцев прозвучали оперные хиты в исполнении приглашенных звезд и состоялась премьера увертюры татарского композитора

Фото: Людмила Губаева

От Кармен до половцев

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана, по традиции, поздравил республику с праздником, дав большой концерт под открытым небом — сцену, как и в минувшие годы, построили на площади у Дворца Земледельцев. Международный оперный фестиваль «Казанская осень» прошел вот уже в 15-й раз.

Звезды мировой оперной сцены исполняли самые популярные оперные хиты — открылся фестиваль увертюрой к опере «Кармен», а победительница множества оперных конкурсов, солистка театра им. Станиславского (Москва) Екатерина Лукаш спела «Хабанеру» и романс Полины из «Пиковой дамы» Чайковского.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Солистка Новосибирского театра оперы и балета Екатерина Бегунович виртуозно спела знаменитую арию Царицы Ночи, а во втором отделении разыграла вместе с маэстро Александром Сладковским крошечный спектакль, исполняя куплеты Олимпии из «Сказок Гофмана» Жака Оффенбаха.

Иван Бородулин, обладатель редкого мужского голоса — контратенора — показывал свой уникальный дар, исполняя арию Полинессо из оперы «Ариодант» Генделя, а Данил Сахаров порадовал публику арией Каварадосси из «Тоски» Пуччини.

Настоящим бриллиантом фестиваля стала каватина Нормы, знаменитая «Casta Diva» в исполнении солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой. Великая ария в исполнении одного из лучших женских голосов современности плыла над тысячами собравшихся в парке казанцев.

Данил Сахаров порадовал публику арией Каварадосси из «Тоски» Пуччини. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Инструментальные номера фестиваля тоже стали подарком зрителю: так, казанцы услышали «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь». Вслед за ними Константин Федотов из московской «Новой оперы» продолжил тему арией Кончака.

Кони Салимова, соловей и марш Сайдашева

Во втором отделении концерта Казань услышала романс Салиха Сайдашева «Сандугач» — музыкальное посвящение, которое маэстро Александр Сладковский и Альбина Шагимуратова преподнесли зрителям ко Дню Республики.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Сюрпризом для публики стала премьера произведения татарского композитора Радика Салимова — впервые прозвучала праздничная увертюра «Чапкын», посвященная татарской породе лошадей. Слово «Чапкын» с татарского языка переводится как «гонец», а в применении к коням намекает на резвость, скорость. В музыке увертюры всё это есть — и скорость, и страсть, и ритм, и имитация стука копыт. Но есть и торжественность, и любовь к родной земле в безошибочно угадываемых татарских напевах, обрамленных мощными симфоническими аккордами. Первое исполнение праздничной увертюры удалось: публика тепло приветствовала музыку, а композитора, сидевшего в первом ряду, маэстро пригласил на сцену, чтобы поздравить с премьерой.

Фестиваль собрал множество слушателей — люди сидели и стояли по всему парку у Дворца земледельцев, расположились на траве под кремлевской стеной и на склоне, спускающемся от монастыря ко Дворцу Земледельцев. Среди слушателей было множество детей — и, вопреки расхожему стереотипу, опера не навевала на них скуку, а стала праздником. По крайней мере, подпевающие, как умеют, малыши были тут и там.

Первые залпы салюта главный оркестр Татарстана встретил знаменитым маршем Салиха Сайдашева.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Очередной фестиваль «Казанская осень» состоялся. Для ГАСО РТ это стало своеобразным вступлением, прологом к началу концертного сезона. Совсем скоро татарстанский оркестр откроет сезон Московской филармонии, а потом состоится и официальное открытие музыкального года в родном БКЗ им. Салиха Сайдашева.



Людмила Губаева