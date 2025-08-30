Бастрыкин контролирует проверку ДТП с электросамокатом в Казани

Инцидент произошел 28 августа во дворе одного из жилых комплексов города

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травмирования двух несовершеннолетних в Казани.

По данным СМИ и социальных сетей, 28 августа в одном из жилых комплексов города подросток на электросамокате совершил наезд на двух малолетних детей и скрылся с места происшествия.

Следственное управление СК России по Татарстану начало процессуальную проверку по данному факту. Глава СК РФ поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе и результатах проверки.

Контроль за исполнением поручения и ходом проверки осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Ранее стало известно, что Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР до 2026 года

Наталья Жирнова