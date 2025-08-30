Реванш не удался: «Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» в голевой перестрелке

Команды забросили восемь шайб на двоих

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» переиграл «Нефтехимик» со счетом 5:3 в контрольном матче в Нижнекамске. В составе казанцев шайбы забросили Михаил Фисенко (дважды), Алексей Марченко, Дмитрий Яшкин и Брэндон Байро. У хозяев площадки голы в активе Евгения Митякина, Дамира Жафярова и Жана-Себастьяна Ди.

Без Барабанова и Хоружева

Поединок стал последним для «Ак Барса» и «Нефтехимика» в рамках предсезонной подготовки. Август у команд выдался диаметрально противоположным. Если казанцы большинство своих матчей выиграли, то «Нефтехимик» ни разу не смог одолеть соперников уровня КХЛ. Обе свои победы нижнекамцы одержали над клубами из ВХЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В составе «Ак Барса» игру пропускали Александр Барабанов и Никита Дыняк, оставшиеся в Казани. Зато дебютировал защитник Илья Карпухин, перешедший в команду за несколько дней до матча.



«Нефтехимик» оставил вне площадки молодого таланта Никиту Хоружева, который раздавал в подтрибунке автографы. Для болельщиков хозяева организовали большую развлекательную программу. Перед матчем фанатам провели презентацию новой команды «Нефтехимика».

Первый период — бенефис Фисенко

В августе «Ак Барс» уже обыгрывал нижнекамцев в Казани — 4:1. Теперь, в ответной игре, «волки» намерены были взять реванш, но планам сбыться оказалось не суждено.

Счет сегодняшнего поединка в Нижнекамске был открыт на исходе шестой минуты. Алексей Пустозеров отпасовал на Илью Сафонова, тот — на Фисенко, который в одно касание переправил шайбу в ворота — 1:0. Летний новичок казанцев отличился спустя четыре минуты. Никита Лямкин закрыл зону, отдал на Фисенко, а тот с острого угла не промахнулся — 2:0. Шайба стала для форварда уже четвертой в межсезонье, что позволило ему выйти в лидеры бомбардиров команды на «предсезонке».

взято с сайта ak-bars.ru

«Нефтехимик» отыграл один гол еще до конца периода. Нижнекамцы получили право на реализацию большинства и успешно справились с задачей. Евгений Митякин умело подправил шайбу после паса с синей линии — 2:1. Тут же хозяева могли сравнять, но вторую попытку большинства использовать не вышло.

Голевая перестрелка

Начало второго периода ознаменовалось голевой перестрелкой команд. Вначале вновь удвоили свое преимущество «барсы». Капитан команды Алексей Марченко набрасывал на ворота, и вратарь нижнекамцев Филипп Долганов не справился с броском — 3:1. Голкипер хозяев явно не ожидал подобного развития событий.

Следом «барсам» о себе напомнил Дамир Жафяров. Экс-форвард «Ак Барса», который ныне выступает за «Нефтехимик», въехал в зону казанцев и бросил, прошив Тимура Билялова, — 3:2.

Нижнекамцы почуяли слабость гостей и методично принялись бомбардировать оборону соперника. Вскоре «волки» сравняли счет. Хозяева в очередной раз получили право на большинство и его реализовали. На это понадобилось всего десять секунд: Барулин отдал в центр, а Жан-Себастьян Ди подбил в ворота — 3:3. Тут же мог забить Пастухов — попал в штангу после броска с синей линии.

Яшкин и гол в «пустые»

В третьем периоде команды долго раскачивались на опасные моменты. Голевое взятие ворот состоялось только ближе к середине двадцатиминутки. «Барсы» реализовали большинство: Артем Галимов отпасовал Дмитрию Яшкину, который разобрался с вратарем — 4:3.

В концовке «Нефтехимик» снял вратаря, выпустив шестого полевого. С учетом того, насколько успешно нижнекамцы реализовывали сегодня большинство, шаг был оправдан. Однако успеха команда Гришина не добилась. Наоборот, пропустила пятую шайбу. В пустые ворота нижнекамцев забил Брэндон Байро, установив окончательный счет — 5:3.

В серии буллитов команды бросили по три раза, но голкиперы во всех случаях оказались лучше бьющих — 0:0.

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы:

0:1 Фисенко (Сафонов, Пустозеров, 06:41)

0:2 Фисенко (Лямкин, 10:36)

1:2 Митякин (Хафизуллин, Белозеров, 15:58, 5х4)

1:3 Марченко (Байро, Калинюк, 21:28)

2:3 Жафяров (Хлыстов, Барулин, 22:02)

3:3 Ди (Профака, Барулин, 25:31, 5х4)

3:4 Яшкин (Галимов, 48:13, 5х4)

3:5 Байро (59:14, ПВ)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 6 сентября уже в рамках чемпионата КХЛ. Соперником казанцев станет «Металлург», игра пройдет в Магнитогорске.

Зульфат Шафигуллин