Во Львове убили Андрея Парубия

Что известно о смерти экс-главы СНБО Украины

Накануне в Сиховском районе Львова застрелили бывшего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом пишет РИА «Новости».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинского журналиста, в Парубия выпустили восемь пуль. В результате он скончался на месте. По информации некоторых СМИ, убийца был одет в костюм курьера.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства убийства. Для поиска убийцы объявлена спецоперация «Сирена». Начато досудебное расследование.

С ноября 2013-го по февраль 2014-го Парубий координировал Евромайдан. Он выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов «Самообороны Майдана».

Елизавета Пуншева