Герасимов: российские военные освободили 99,7% территории ЛНР

Также под контролем находится 79% территории ДНР

Фото: Динар Фатыхов

ВС России к данному моменту освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% территории Донецкой Народной Республики, также под контролем российских военных 74% Запорожской области и 76% Херсонской области, заявил начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В зоне проведения спецоперации Герасимов подвел итоги боевых действий за весенне-летний период и уточнил задачи на дальнейшую перспективу.

— В настоящее время нашими Вооруженными Силами Российской Федерации освобождено 99,7% территории Луганской Народной Республики (осталось менее 60 квадратных километров) и 79% территории Донецкой Народной Республики. Под контролем российских войск находятся 74% Запорожской и 76% Херсонской областей, — цитирует Герасимова пресс-служба Минобороны страны.

Накануне министр обороны страны Андрей Белоусов сообщил, что в последнее время вырос темп продвижения российских войск. Если на начало года армия ежемесячно освобождала 300—400 квадратных км, то в настоящее время — 600—700.

Елизавета Пуншева