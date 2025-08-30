«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче с четырьмя голами
В составе казанцев Даку забил два мяча
«Рубин» сыграл вничью в гостях с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова не может победить три игры подряд.
В составе «Рубина» оба гола забил Мирлинд Даку. Свой первый мяч в ворота оренбуржцев форвард посвятил родному дедушке. У «Оренбурга» голы в активе Гедеона Гузины и Хорди Томпсона с пенальти.
«Рубин» после семи туров набрал 11 очков и занимает предварительное пятое место в таблице. «Оренбург» с семью баллами пока поднялся на десятую строчку РПЛ.
Следующий матч «Рубин» проведет 12 сентября в Казани с махачкалинским «Динамо».
«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:2 (0:2, 2:0)
Голы:
0:1 — 16, Даку (Иву);
0:2 — 34, Даку (Йочич);
1:2 — 52, Гузина (Томпсон);
2:2 — 71, Томпсон (с пенальти).
