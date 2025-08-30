Стартовал прием заявок в новый Общественный городской совет Казани

Заявки принимаются до 30 сентября включительно

В Казани объявлен старт формирования первого состава Общественного городского совета. Участниками могут стать представители общественных объединений и некоммерческих организаций, заинтересованные в участии в развитии городских инициатив и принятии важных решений.

Заявки принимаются до 30 сентября включительно. Для участия необходимо заполнить специальную анкету и представить пакет документов, подтверждающих статус организации и полномочия представителя. Документы можно отправить электронно или лично передать в отдел по работе с обращениями граждан и организаций исполкома Казани, расположенный по адресу: улица Кремлевская, дом 3.

Формирование Общественного совета направлено на усиление взаимодействия властей с гражданским обществом и повышение прозрачности принимаемых решений. Подробнее ознакомиться с процедурой подачи заявки и составом необходимых документов можно на официальном сайте администрации Казани — в соответствующем разделе портала KZN.RU.

Дмитрий Зайцев