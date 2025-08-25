Хуснуллин нахваливал родной город, а Чемезов пообещал нарастить производство Ту-214
Вице-премьеру России и главе Ростеха присвоили звание «Почетный гражданин Казани»
В здании Казанской ратуши прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин Казани», а также «Предприятие и гражданин, внесенные в Книгу почета Казани». Среди награждаемых — зампредседателя правительства России, уроженец Казани, бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также депутат Государственной думы РФ Ирек Богуславский.
— В 2024 году Казань стала центром мировой, политический, спортивной и культурной жизни. Стала главной точкой притяжения внимания. Местом, где закладывалась новая стратегия будущего. Мероприятия приносят нам в город большие инвестиции, позволяя развиваться. Делаем все, чтобы нашим гражданам было приятно жить, работать и строить планы на будущее. Казань выбирают местом для жизни. Мы хотим, чтобы этот тренд шел по нарастающей, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
По словам мэра Казани, все это было бы невозможно без обеспечения безопасности, важнейшую роль в которой играет компания «Ростех» под руководством Сергея Викторовича Чемезова. В Татарстане «Ростех» представлен 19 предприятиями, среди которых Метшин отметил Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод.
По словам Сергея Чемезова, в Казани и Татарстане находится большое количество ведущих предприятий, входящих в «Ростех». А к 2026 году будет проведена модернизация КАЗ, КАМАЗ же сегодня — самое современное производство, отметил глава «Ростеха».
— Для меня Казань — любимый город. Красивая, мощная, гостеприимная — это если описать тремя словами. Мне очень приятно, что я стал почетным гражданином города, который мне дорог, который я люблю. Впервые я приехал сюда в конце 90-х. Те годы были для всех очень печальными. Город был тогда обычным провинциальным. И за эти 25 лет Казань сделала огромный скачок. И превратилась в один из красивейших городов России. Казань и Татарстан — центр науки для нашей корпорации. Одни из самых крупных — КАЗ, КВЗ, Пороховой завод. У нас в целом в Татарстане работает порядка 67 000 человек. Если с учетом дочерних — более 90 000. За последние три года вклад в развитие республики превысил порядка 30 млрд. Все, что мы зарабатываем, стараемся вкладывать в развитие. За последние три года КАЗ стал суперсовременным предприятием. К 2029 году мы будем выпускать 20 машин Ту-214 в год, — заявил Чемезов.
Вместе с тем развитие Казани Метшин связывает с именем Марата Хуснуллина. При котором в Татарстане реализован проект трассы М-12 и ряд других инфраструктурных проектов, среди которых Вознесенский тракт и новое здание театра Камала.
— Я очень тронут вниманием, что у меня есть возможность здесь получить это почетное звание. Я здесь родился, начинал работу, учебу, вырос. И когда меня назначили министром строительства — началось мое развитие. Программа ликвидации ветхого жилья, программа благоустройства, программа модернизации ЖКХ были положены в Казани. Много того, что реализуется на федеральном уровне, положено здесь. Казань — прекрасный город с прекрасной архитектурой. Меня это радует. Когда я слышу положительные отзывы о городе — меня это радует. Спасибо жителям Казани за их труд, — заявил Хуснуллин.
