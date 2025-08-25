Хуснуллин нахваливал родной город, а Чемезов пообещал нарастить производство Ту-214

Вице-премьеру России и главе Ростеха присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

Фото: Динар Фатыхов

В здании Казанской ратуши прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин Казани», а также «Предприятие и гражданин, внесенные в Книгу почета Казани». Среди награждаемых — зампредседателя правительства России, уроженец Казани, бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также депутат Государственной думы РФ Ирек Богуславский.

— В 2024 году Казань стала центром мировой, политический, спортивной и культурной жизни. Стала главной точкой притяжения внимания. Местом, где закладывалась новая стратегия будущего. Мероприятия приносят нам в город большие инвестиции, позволяя развиваться. Делаем все, чтобы нашим гражданам было приятно жить, работать и строить планы на будущее. Казань выбирают местом для жизни. Мы хотим, чтобы этот тренд шел по нарастающей, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По словам мэра Казани, все это было бы невозможно без обеспечения безопасности, важнейшую роль в которой играет компания «Ростех» под руководством Сергея Викторовича Чемезова. В Татарстане «Ростех» представлен 19 предприятиями, среди которых Метшин отметил Казанский вертолетный завод и Казанский авиационный завод.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Сергея Чемезова, в Казани и Татарстане находится большое количество ведущих предприятий, входящих в «Ростех». А к 2026 году будет проведена модернизация КАЗ, КАМАЗ же сегодня — самое современное производство, отметил глава «Ростеха».

— Для меня Казань — любимый город. Красивая, мощная, гостеприимная — это если описать тремя словами. Мне очень приятно, что я стал почетным гражданином города, который мне дорог, который я люблю. Впервые я приехал сюда в конце 90-х. Те годы были для всех очень печальными. Город был тогда обычным провинциальным. И за эти 25 лет Казань сделала огромный скачок. И превратилась в один из красивейших городов России. Казань и Татарстан — центр науки для нашей корпорации. Одни из самых крупных — КАЗ, КВЗ, Пороховой завод. У нас в целом в Татарстане работает порядка 67 000 человек. Если с учетом дочерних — более 90 000. За последние три года вклад в развитие республики превысил порядка 30 млрд. Все, что мы зарабатываем, стараемся вкладывать в развитие. За последние три года КАЗ стал суперсовременным предприятием. К 2029 году мы будем выпускать 20 машин Ту-214 в год, — заявил Чемезов.

Вместе с тем развитие Казани Метшин связывает с именем Марата Хуснуллина. При котором в Татарстане реализован проект трассы М-12 и ряд других инфраструктурных проектов, среди которых Вознесенский тракт и новое здание театра Камала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я очень тронут вниманием, что у меня есть возможность здесь получить это почетное звание. Я здесь родился, начинал работу, учебу, вырос. И когда меня назначили министром строительства — началось мое развитие. Программа ликвидации ветхого жилья, программа благоустройства, программа модернизации ЖКХ были положены в Казани. Много того, что реализуется на федеральном уровне, положено здесь. Казань — прекрасный город с прекрасной архитектурой. Меня это радует. Когда я слышу положительные отзывы о городе — меня это радует. Спасибо жителям Казани за их труд, — заявил Хуснуллин.

1 / 30 Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Реальное время

Дмитрий Зайцев