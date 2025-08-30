Новости общества

Армия России освободила населенный пункт Камышеваха в ДНР

12:19, 30.08.2025

Это удалось подразделениям группировки войск «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

Армия России освободила населенный пункт Камышеваха ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Нелеповка в ДНР.

Галия Гарифуллина

Общество

